Соцфонд сообщил о поддельном боте для взлома аккаунтов на «Госуслугах»
Мошенники стали красть аккаунты россиян на «Госуслугах» с помощью поддельного бота Социального фонда России (СФР), сообщила организация. Там также посоветовали не переходить по сомнительным ссылкам и не давать никому доступ к личному кабинету.
«Будьте осторожны! В сети появился бот-мошенник, взламывающий личный кабинет на портале госуслуг! <...> Сотрудники Соцфонда никогда не просят доступ к порталу госуслуг и коды из сообщений», – говорится в публикации.
Представители СФР напомнили, что информация об официальных ресурсах организации есть на сайте Соцфонда и в его аккаунтах в социальных сетях.
27 октября департамент образования и науки Москвы сообщал, что аферисты начали звонить школьникам, представляясь учителями, чтобы выманить у детей личные данные. В департаменте подчеркнули, что администрация образовательного учреждения никогда не запрашивает у учащихся или их родителей личные данные, включая коды подтверждения, пароли и другую конфиденциальную информацию.