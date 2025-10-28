Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Соцфонд сообщил о поддельном боте для взлома аккаунтов на «Госуслугах»

Ведомости

Мошенники стали красть аккаунты россиян на «Госуслугах» с помощью поддельного бота Социального фонда России (СФР), сообщила организация. Там также посоветовали не переходить по сомнительным ссылкам и не давать никому доступ к личному кабинету.

«Будьте осторожны! В сети появился бот-мошенник, взламывающий личный кабинет на портале госуслуг! <...> Сотрудники Соцфонда никогда не просят доступ к порталу госуслуг и коды из сообщений», – говорится в публикации.

Представители СФР напомнили, что информация об официальных ресурсах организации есть на сайте Соцфонда и в его аккаунтах в социальных сетях.

27 октября департамент образования и науки Москвы сообщал, что аферисты начали звонить школьникам, представляясь учителями, чтобы выманить у детей личные данные. В департаменте подчеркнули, что администрация образовательного учреждения никогда не запрашивает у учащихся или их родителей личные данные, включая коды подтверждения, пароли и другую конфиденциальную информацию.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте