Соцфонд сообщил о поддельном боте для взлома аккаунтов на «Госуслугах»

27 октября департамент образования и науки Москвы сообщал, что аферисты начали звонить школьникам, представляясь учителями, чтобы выманить у детей личные данные. В департаменте подчеркнули, что администрация образовательного учреждения никогда не запрашивает у учащихся или их родителей личные данные, включая коды подтверждения, пароли и другую конфиденциальную информацию.