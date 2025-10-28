Бывший замначальника тыла Росгвардии Мирзаев осужден на девять лет

Мирзаев был арестован в ноябре 2024 г. В ходе судебного следствия было установлено, что он в период с августа 2023 г. по июль 2024 г. получил взятку через посредников в размере более 140 млн руб. от руководства коммерческой компании, угрожая в противном случае разорвать госконтракт. Суд постановил вернуть полученные средства в полном объеме.