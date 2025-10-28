Газета
Главная / Общество /

Бывший замначальника тыла Росгвардии Мирзаев осужден на девять лет

Бывший замначальника тыла Росгвардии генерал-майор запаса Мирза Мирзаев приговорен к девяти годам тюремного заключения, сообщается на официальном сайте Главной военной прокуратуры РФ.

Вердикт по делу Мурзаева вынес 28 октября гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону, он был признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (вымогательство и получение взятки в особо крупном размере).

Мирзаев будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также он был лишен права течение пяти лет занимать определенные должности на государственной службе или в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций.

Мирзаев был арестован в ноябре 2024 г. В ходе судебного следствия было установлено, что он в период с августа 2023 г. по июль 2024 г. получил взятку через посредников в размере более 140 млн руб. от руководства коммерческой компании, угрожая в противном случае разорвать госконтракт. Суд постановил вернуть полученные средства в полном объеме.

