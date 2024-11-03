ТАСС: суд арестовал замначальника тыла Росгвардии Мирзаева по делу о взятке
Военный суд постановил поместить по арест заместителя начальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева, который подозревается в получении взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Зaместитель нaчальника тыла Росгвaрдии генерал-майор Мирза Мирзаев арестовaн военным судом», – сказал собеседник агентства.
Ранее об аресте Мирзаева в Москве сообщил Mash. По данным Telegram-канала, он потребовал от поставщика модулей для быстровозводимых зданий взятку в размере 140 млн руб., пригрозив в противном случае разорвать контракт.
Суд поместил его под стражу до 2 января 2025 г., не согласившись с ходатайством защиты о домашнем аресте.