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ТАСС: суд арестовал замначальника тыла Росгвардии Мирзаева по делу о взятке

Ведомости

Военный суд постановил поместить по арест заместителя начальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева, который подозревается в получении взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Зaместитель нaчальника тыла Росгвaрдии генерал-майор Мирза Мирзаев арестовaн военным судом», – сказал собеседник агентства.

Ранее об аресте Мирзаева в Москве сообщил Mash. По данным Telegram-канала, он потребовал от поставщика модулей для быстровозводимых зданий взятку в размере 140 млн руб., пригрозив в противном случае разорвать контракт.

Суд поместил его под стражу до 2 января 2025 г., не согласившись с ходатайством защиты о домашнем аресте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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