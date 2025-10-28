Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве режиссера Сергея Политика
Перовский районный суд Москвы заочно заключил под стражу на два месяца обвиняемого в убийстве режиссера Сергея Политика Армена Саргсяна. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Его обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание по данной статье предполагает лишение свободы на срок до 15 лет.
Срок, назначенный Саргсяну, будет исчисляется с момента его фактического задержания. В случае экстрадиции обвиняемого в Россию – с момента его передачи правоохранительным органам.
Об убийстве режиссера стало известно 21 октября. По версии следствия, вечером 18 октября на улице Сталеваров в Москве между ранее незнакомыми мужчинами произошел бытовой конфликт. В результате один из них нанес другому не менее одного удара, причинив проникающее колото-резаное ранение груди, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший был доставлен в городскую больницу, где скончался от полученных ран.