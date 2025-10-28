В России вакцинацию от гриппа уже прошли более 47 млн человек

«На сегодняшний день в рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито более 47,7 млн граждан – это 32,3% населения страны. <...> Cделать прививку от гриппа рекомендуется до начала подъема заболеваемости: как правило, рост случаев гриппа и ОРВИ наблюдается в ноябре – декабре», – отметили представители ведомства.