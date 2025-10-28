В России вакцинацию от гриппа уже прошли более 47 млн человек
Более 47 млн россиян уже привились от гриппа в ходе всероссийской кампании по вакцинации, сообщили в Роспотребнадзоре.
«На сегодняшний день в рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито более 47,7 млн граждан – это 32,3% населения страны. <...> Cделать прививку от гриппа рекомендуется до начала подъема заболеваемости: как правило, рост случаев гриппа и ОРВИ наблюдается в ноябре – декабре», – отметили представители ведомства.
Кроме того, ежегодная вакцинация необходима из-за постоянной мутации вируса, появления новых штаммов гриппа, уточнили в Роспотребнадзоре.
28 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе селекторного совещания сообщила, что заболеваемость ОРВИ в России находится на сезонном уровне. Вместе с тем отмечается рост числа госпитализаций и увеличение доли случаев гриппа. Ведомство рекомендовало усилить информационную работу с населением и организовать дополнительные пункты вакцинации.