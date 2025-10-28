В Роспотребнадзоре отметили увеличение заболеваемостью гриппом

Они также отметили текущую эпизоотическую ситуацию по гриппу птиц, которая наблюдается в ряде европейских стран и некоторых регионах РФ. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендовал уделить особое внимание вакцинации против сезонного гриппа лиц, контактирующих с птицами.