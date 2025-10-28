Газета
В Роспотребнадзоре отметили увеличение заболеваемостью гриппом

Заболеваемость ОРВИ в России находится на сезонном уровне. Вместе с тем отмечается рост числа госпитализаций и увеличение доли случаев гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе селекторного совещания, передает Telegram-канал ведомства.

Участники совещания обратили внимание на необходимость постоянного мониторинга случаев внебольничных пневмоний.

Они также отметили текущую эпизоотическую ситуацию по гриппу птиц, которая наблюдается в ряде европейских стран и некоторых регионах РФ. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендовал уделить особое внимание вакцинации против сезонного гриппа лиц, контактирующих с птицами.

Для предотвращения ухудшения эпидемиологической обстановки на совещании приняли решение ускорить темпы вакцинации, уделяя особое внимание группам риска. Роспотребнадзор также рекомендовал усилить информационную работу с населением и организовать дополнительные пункты вакцинации.

21 октября заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Дарья Даниленко сообщила, что в конце ноября – начале декабря в России ожидается рост заболеваемости гриппом. Директор организации Дмитрий Лиознов добавил, что Россия сейчас переживает сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, вызванный изменениями температуры и циркуляцией вирусов.

