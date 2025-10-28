Газета
Главная / Общество /

Суд отменил смягчение наказания журналистке Баязитовой

Владимирский областной суд удовлетворил жалобу прокуратуры и отменил замену пяти лет в колонии на обязательные работы журналистке Александре Баязитовой, передает ТАСС. Ее дело связано с вымогательством у топ-менеджера Промсвязьбанка (ныне – «Банк ПСБ»). 

«Решение Судогодского суда отменили. Вынесли новое решение – в удовлетворении ходатайства осужденной отказать», – цитирует ТАСС собеседника.

9 сентября Судогодский суд Владимирской области приговорил журналистку к принудительным работам вместо пяти лет лишения свободы. По данным следствия, Баязитова, будучи администратором Telegram-канала «Адские бабки», вместе с медиатехнологом Ольгой Архаровой и пиарщицей Инной Чуриловой, разместили пост о топ-менеджере на тот момент Промсвязьбанка Александре Ушакове. Они рассказали в том числе о его судимости.

В июне 2022 г. помощница Ушакова обратилась к Чуриловой с просьбой не упоминать его в «Адских бабках». За один месяц такого «блока» осужденные получили 420 000 руб. Затем Архарова якобы общалась с помощницей Ушакова для продления услуги с небольшой скидкой – 1,2 млн руб. за три месяца.