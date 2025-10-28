Суд отменил смягчение наказания журналистке Баязитовой

В июне 2022 г. помощница Ушакова обратилась к Чуриловой с просьбой не упоминать его в «Адских бабках». За один месяц такого «блока» осужденные получили 420 000 руб. Затем Архарова якобы общалась с помощницей Ушакова для продления услуги с небольшой скидкой – 1,2 млн руб. за три месяца.