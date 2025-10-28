Газета
Общество

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Калуги

Ведомости

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги «Грабцево». Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале. 

Он напомнил, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

В ночь на 28 октября силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников над тремя регионами страны. 13 БПЛА сбили над Калужской областью, три – над Брянской и один – над Московским регионом.

27 октября Росавиация также вводила временные ограничения на работу аэропорта Калуги. Мера действовала с 20:26 мск до 6:33 мск. 

