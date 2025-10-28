Над регионами России за ночь сбито 17 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников над тремя регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что в период с 23:00 27 октября до 07:00 мск 28 октября средствами ПВО были уничтожены 13 дронов над Калужской областью, три – над Брянской и один – над Московским регионом.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО сбили беспилотник, летевший в сторону столицы. По его словам, на месте падения обломков сейчас работают экстренные службы.
По данным Минобороны, вечером 27 октября было уничтожено 23 беспилотника в разных регионах России, включая 14 над Брянской областью, четыре – над Тульской, три – над Московским регионом и два – над Орловской областью.
В ночь на 27 октября наблюдались более массированные атаки. ПВО перехватили и уничтожили 193 украинских дрона. Наибольшее число аппаратов сбили над Брянской (47) и Калужской (42) областями. В Московском регионе была отражена атака 40 БПЛА, из которых 34 направлялись на Москву. Над Тульской областью сбили 32 дрона, над Курской – 10, над Орловской – 7, над Ростовской и Воронежской – по 4, над Оренбургской и Тамбовской – по 2, а над Белгородской, Липецкой и Самарской областями – по одному.