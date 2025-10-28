Над регионами России за ночь сбито 17 украинских беспилотников

В ночь на 27 октября наблюдались более массированные атаки. ПВО перехватили и уничтожили 193 украинских дрона. Наибольшее число аппаратов сбили над Брянской (47) и Калужской (42) областями. В Московском регионе была отражена атака 40 БПЛА, из которых 34 направлялись на Москву. Над Тульской областью сбили 32 дрона, над Курской – 10, над Орловской – 7, над Ростовской и Воронежской – по 4, над Оренбургской и Тамбовской – по 2, а над Белгородской, Липецкой и Самарской областями – по одному.