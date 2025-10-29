Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Росавиация сняла ограничения на рейсы в аэропорту Калуги

Ведомости

В аэропорту Калуги «Грабцево» сняты ограничения на полеты воздушных средств, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Информация об этом была опубликована в 5:50 мск.

Меры безопасности действовали с 19:39 28 октября. После этого аналогичные ограничения вводились в авиагаванях Волгограда, Саратова, Геленджика, Пензы Владикавказа, Грозного, Самары и других городов. В том числе под них попали московские аэропорты «Жуковский» и «Домодедово».

По данным мэра столицы Сергея Собянина, ночью силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника, летевших на Москву. На местах падения обломков дронов работали спецслужбы.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её