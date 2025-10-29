Росавиация сняла ограничения на рейсы в аэропорту Калуги

Меры безопасности действовали с 19:39 28 октября. После этого аналогичные ограничения вводились в авиагаванях Волгограда, Саратова, Геленджика, Пензы Владикавказа, Грозного, Самары и других городов. В том числе под них попали московские аэропорты «Жуковский» и «Домодедово».