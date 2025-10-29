ФСБ пресекла подготовку теракта на Ставрополье
Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, планировавшего подрыв объекта транспортной инфраструктуры в Ставропольском крае, сообщили «РИА Новости» в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По версии службы безопасности, житель Георгиевска установил контакт с представителем украинской, подконтрольной спецслужбам террористической организации через Telegram. По указаниям сфотографировал и снял на видео объект транспортной инфраструктуры, чтобы после этого его взорвать, рассказали в ЦОС ФСБ.
Гражданин 1980 года рождения приобрел компоненты для самодельного взрывного устройства и заложил их в тайник. Его задержали, когда он выдвинулся разведать место планируемого теракта.
Мужчину арестовали. Следственный отдел УФСБ России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Ему грозит срок до 20 лет лишения свободы. В ФСБ добавили, что мужчине также могут вменить статью о госизмене.
28 октября ФСБ задержала 19-летнего жителя Симферополя по обвинению в подготовке теракта против высокопоставленного сотрудника МВД по Крыму. Он планировал подорвать автомобиль полицейского.