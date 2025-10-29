ФСБ пресекла подготовку теракта на Ставрополье

Мужчину арестовали. Следственный отдел УФСБ России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Ему грозит срок до 20 лет лишения свободы. В ФСБ добавили, что мужчине также могут вменить статью о госизмене.