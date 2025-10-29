У семьи бывшего мэра Сочи при обысках изъяли 62,2 млн рублей и валюту

Газета
Правоохранители провели обыски в жилых помещениях экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и Янины Копайгородской, а также ее старшего сына. Там были обнаружены 62,2 млн руб., $40 000 и более 2 000 евро, передает ТАСС, ознакомившись с материалами дела.

«Денежные средства в российских рублях в общей сумме 62 250 000 руб., в иностранной валюте, а именно 2100 евро и $40 000 изъяты и хранятся на специальном счете следственного департамента МВД России», – указано в документах.

По данным агентства, деньги были изъяты из квартир Копайгородского в Луганске и Копайгородской в Сочи. Наибольшее количество средств правоохранители нашли в двух квартирах сына фигурантки в Москве на Цветном бульваре и в Санкт-Петербурге на Миллионной улице.

26 октября «Коммерсантъ» писал, что генеральная прокуратура РФ добивается конфискации активов Копайгородского и его окружения на сумму 1,6 млрд руб. Супругов обвиняют в коррупционных преступлениях. Они были задержаны еще осенью 2024 г., а на их активы наложены обеспечительные меры.

По данным следствия, Копайгородские получили от застройщиков Краснодарского края взятки в особо крупном размере за содействие в реализации коммерческих проектов. Взамен они через подставных лиц могли купить недвижимость по заниженной цене, а также получить другие услуги имущественного характера. Общая сумма легализованных средств, по версии следствия, превышает 104 млн руб.

