У семьи бывшего мэра Сочи при обысках изъяли 62,2 млн рублей и валюту

По данным агентства, деньги были изъяты из квартир Копайгородского в Луганске и Копайгородской в Сочи. Наибольшее количество средств правоохранители нашли в двух квартирах сына фигурантки в Москве на Цветном бульваре и в Санкт-Петербурге на Миллионной улице.