В МВД дали советы, как подготовить телефон к продаже

Ведомости

В смартфонах хранится много личных данных пользователей, поэтому их важно очистить перед продажей, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

При продаже смартфона Android необходимо включить шифрование, если функция не активна автоматически. Киберполиция также посоветовала проверить этот элемент в настройках, перейдя в разделы «Безопасность» и «Шифрование». Затем пользователю нужно удалить все аккаунты, сохранившиеся на смартфоне, в том числе Google-аккаунт и специальные профили производителей вроде Samsung, Huawei, Xiaomi и других.

Последние два шага для очистки Android – сброс до заводских настроек и запись на телефон длинных видео до момента заполнения памяти. По данным управления МВД, это поможет перезаписать данные полностью. После этого нужно снова осуществить сброс.

Подготовка iPhone должна начинаться с отключения функции «Найти iPhone» и выхода из iCloud. Далее пользователю нужно удалить весь контент с помощью автоматической функции и убедиться, что устройство не привязано. «После сброса проверьте экран приветствия. Если появится начальное окно активации – значит, очистка прошла успешно. Не подключайтесь повторно к устройству», – уточнили в ведомстве.

27 октября МВД предупредило, что мошенники после усиления мер по борьбе с SIM-боксами в России начали использовать телефонные номера из Ирана, Грузии и Словакии, внешне схожие с российскими. Речь идет о номерах с кодами +98, +995 и +421. В МВД уточнили, что такие коды могут вводить граждан в заблуждение, поскольку внешне напоминают номера российских операторов. Поэтому правоохранители советуют внимательнее проверять цифры после «+».

