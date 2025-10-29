Горелкин: правильнее будет маркировать созданный человеком, а не ИИ контент

18 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о возможном введении маркировки контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, на фоне того, что ИИ используется в «недопустимых» для этого сферах. В нижнюю палату поступает много обращений об активном применении ИИ при создании фото, видео и текстов, которые, как отметил Володин, часто невозможно отличить от настоящих. Кроме того, сгенерированный продукт иногда используют в противоправных целях и для введения в заблуждение людей.