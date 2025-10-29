Горелкин: правильнее будет маркировать созданный человеком, а не ИИ контент
Контент, созданный человеком, а не искусственным интеллектом (ИИ), могут начать маркировать в ближайшие 5-10 лет, и это более целесообразно, предположил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в ходе форума «Диалог о фейках 3.0», передает ТАСС.
«Имеет смысл, наверное, маркировать не контент, при создании которого использовались нейротехнологии, а все-таки создан человеком, 100% натуральный продукт. <...> Вот я думаю, нечто подобное нас ждет в ближайшие пять–десять лет», – сказал депутат. Он сравнил такую ситуацию с отдельными полками «фермерских продуктов» в продуктовых магазинах.
Горелкин отметил, что общество находится на пороге появления «мертвого интернета». Он объяснил, что боты в нем сами генерируют контент, комментируют его и ставят лайки. По словам депутата, некоторые футурологи считают, что в будущем «натурального контента» будет порядка 10%.
18 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о возможном введении маркировки контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, на фоне того, что ИИ используется в «недопустимых» для этого сферах. В нижнюю палату поступает много обращений об активном применении ИИ при создании фото, видео и текстов, которые, как отметил Володин, часто невозможно отличить от настоящих. Кроме того, сгенерированный продукт иногда используют в противоправных целях и для введения в заблуждение людей.