Володин предложил обсудить маркировку контента от ИИ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о возможном введении маркировки контента, созданного с помощью искусственного интеллекта (ИИ). На фоне того, что ИИ используется в «недопустимых» для этого сферах, встает вопрос о маркировке такого контента, написал он в Telegram-канале.
Спикер Госдумы указал, что ИИ стал популярен не только у детей при решении задач и написании сочинений – к ИИ прибегают «даже в тех сферах, где его применение по сути своей недопустимо».
В Госдуму поступает много обращений об активном применении ИИ при создании фото, видео и текстов, которые, как отметил Володин, часто невозможно отличить от настоящих. Кроме того, сгенерированный продукт иногда используют в противоправных целях и для введения в заблуждение людей.
«Встает вопрос о маркировке контента, созданного ИИ. Предлагаю его обсудить. Как вы считаете?» – написал председатель нижней палаты.
Ожидается, что депутаты в конце года обсудят тему искусственного интеллекта в ходе больших парламентских слушаний, добавил Володин.
В апреле по поручению спикера Госдумы была создана межфракционная рабочая группа по разработке законов о применении ИИ. Ее возглавил вице-спикер палаты Александр Бабаков («Справедливая Россия»), писали «Ведомости». Сама группа занимается разработкой предложений по эффективному отраслевому применению ИИ, включая законопроекты, которые касаются национальной обороны и безопасности России.
В конце августа стало известно, что Минцифры разработало проект концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ) до 2030 г. В документе описаны ключевые факторы, которые влияют на развитие и внедрение ИИ в различных отраслях, а также принципы, на которых должно основываться будущее регулирование сферы.