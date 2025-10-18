Володин предложил обсудить маркировку контента от ИИ

В Госдуму поступает много обращений об активном применении ИИ при создании фото, видео и текстов, которые, как отметил Володин, часто невозможно отличить от настоящих. Кроме того, сгенерированный продукт иногда используют в противоправных целях и для введения в заблуждение людей.