На ВЭФе обсудили защиту авторов контента от ИИ

На ВЭФе обсудили защиту авторов контента от ИИУчастники дискуссии затронули вопрос регулирования нейросетей
4 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) прошла сессия «ИИ и креативная конкуренция: как защищать авторов и поощрять генеративные коллаборации». Ее модератором стал телеведущий канала НТВ Денис Талалаев.
ИИ в креативной сфера
Талалаев начал дискуссию с текста, написанного искусственным интеллектом. Модератор задался вопросом, сможет ли ИИ заменить человека в креативной сфере или является только инструментом, помогающим ему, а также готова ли аудитория к встрече с творениями нейросети. Он обратился к руководителю лаборатории искусственного интеллекта в московской школе управления «Сколково» Александру Диденко и напомнил о письме, в котором более тысячи экспертов призывали остановить обучение все более мощных систем ИИ. Талалаев поинтересовался, не страшно ли ему и не движется ли всё к тому, что ИИ научится делать то же, что и человек.
«Мне не страшно <...>. Пока что-то еще он не научился», – ответил Диденко.
По его словам, ИИ не способен полноценно заменить человека, поскольку ограничен в понимании физической реальности. При этом руководитель лаборатории указал, что алгоритмы «уничтожают человека», когда сложные задачи делегируются ИИ.
Талалаев поинтересовался у заместителя гендиректора АО «Газпром-медиа холдинг» Сергея Косинского об отношениях холдинга с ИИ. Последний заявил, что компания с ним «на ты». В качестве примера он привел продукт, созданный для анимационной студии «Ярко». Его использовали для создания образов героев. Благодаря этому студия сократила время работы с 3–4 дней до часа. Кроме того, на Rutube «Газпром-медиа холдинг» внедрил поиск на основе ИИ, который помогает пользователям быстро находить контент. Это удвоило конверсию переходов. ИИ также ускорил модерацию видео.
«Мы делаем субтитры с помощью искусственного интеллекта, клиентский сервис у нас организован с помощью бота, который отвечает с помощью нейронных моделей. Порядка 80% ответов формируется нейронкой», – продолжил Косинский.
Он признался, что были и неудачные опыты. В частности, попытка создать сценариста на основе ИИ заняла шесть месяцев, но не привела к успеху из-за сложности задачи. Косинский добавил, что в 2026 г. компания планирует создать бота-помощника для блогеров, который будет давать рекомендации по созданию контента.
Стоит ли изучать ИИ в школах
Талалаев попросил замгендиректора поделиться мнением, не считает ли он необходимым обучать обращению с ИИ в школе. Косинский указал, что навыку обращения с ним нужно учить, но остается открытым вопрос – когда. Старший вице-президент Сбербанка Владислав Крейнин добавил, что скорее нужно думать, как правильно рассказывать детям о коллаборации ИИ и человека. По его словам, перед образовательной системой стоит новый вызов, поскольку игнорирование происходящего приводит к неконтролируемому самообучению.
Как Сбербанк использует ИИ
Модератор сессии попросил Крейнина рассказать о собственных разработках Сбербанка и исследованиях в этой сфере. Старший вице-президент отметил, что наиболее часто к искусственному интеллекту прибегают для поиска информации, генерации текстов и создания картинок или видео. При этом уровень удовлетворенности результатами составляет менее 40%.
«Наша основная идея не в том, что искусственный человек может заменить человека, а в том, что вместе с искусственным интеллектом ты можешь сделать гораздо больше. Кейсы, которые мы реализуем в креативных индустриях, как раз это и задают», – пояснил Крейнин.
Он рассказал, что в день рождения нейросети Сбербанка Gigachat ей позволили полностью вести соцсети финансовой организации и создавать тексты. Это было хорошим экспериментом, но не подходит для постоянной работы: нейросети не хватало уровня иронии и эмпатии. В то же время старший вице-президент банка допустил, что на горизонте двух лет операционный маркетинг и создание контента получится настроить так, чтобы основные задачи делала нейросеть. Это высвободит время для создания более эмпатичных коммуникаций и стратегического планирования.
Как на СМИ влияют нейросети
Талалаев обратился к генеральному директору «Ведомостей» (АО «БНМ») Игнатию Павлову с вопросом, насколько широко ИИ используется в редакции «Ведомостей». Гендиректор рассказал, что в июне был создан внутренний департамент по ИИ, в котором анализируется, какие процессы можно оптимизировать с его помощью. Павлов привел пример, когда немецкие коллеги показывали пользователям сгенерированную и настоящую фотографии с предложением определить реальный снимок. В большинстве случаев люди не могли найти настоящее фото и, осознав, что не могут отличить правду от вымысла, начали с большим интересом следить за проверенными источниками информации.
«Если мы говорим о риске того, что в среднесрочной перспективе ИИ заменит качественных журналистов, я убежден, что не заменит», – подчеркнул Павлов.
Он напомнил, что машина на данный момент не несет ответственности за то, что она пишет. В отличие от журналиста. Павлов указал, что «Ведомости» не смогут стать полностью ИИ-проектом, так как в этом случае издание потеряет смысл и перестанет существовать. Он указал на риски для СМИ и медиа, которые несет ИИ. Иногда пользователь может не добраться до первоисточника информации, что влияет на трафик и способность создавать новый контент. Отсюда возникает вопрос о регулировании ИИ. Павлов призвал отрасль совместно обсудить то, как можно построить взаимоотношения с искусственным интеллектом.
Регулирование ИИ
Модератор сессии попросил заместителя председателя ВЭБ.РФ Игоря Дроздова поделиться мнением о регулировании работы ИИ в медиасфере. По словам Дроздова, маркировка контента, созданного искусственным интеллектом, необходима, поскольку помогает человеку узнать, что он потребляет. Он отметил, что сейчас пользователи часто обращаются к ИИ вместо первоисточников, из-за чего производители оригинального контента теряют доходы. Требуется справедливое распределение вознаграждения между создателями контента и теми, кто делает его доступным для широкой аудитории. В противном случае ИИ не на чем будет обучаться, считает заместитель председателя ВЭБ.РФ.
Талалаев поинтересовался, считает ли зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин нужным регулировать ИИ. Шейкин заявил, что он «держит оборону» и не дает законам «зарегулировать» работу искусственного интеллекта. Он выразил мнение, что сейчас исчезает различие между ИИ и естественным интеллектом. Всерьез можно говорить об авторстве, где автором является ИИ. Зампред комитета СФ указал, что нужны гибкие правовые нормы, которые учитывали бы специфику искусственного интеллекта.
«На сегодняшний день все попытки коллег наших ограничивать искусственный интеллект – это лишь копирование иностранного опыта. Мое личное мнение – мы должны сейчас наблюдать за тем, что происходит в мире, брать все самое лучшее и очень аккуратно внедрять это в законотворчество», – подчеркнул он.
Об авторском праве на сессии высказалась старший партнер адвокатского бюро «Дубровская, Кузнецова и партнеры» Марина Дубровская. Она объявила о разработке федерального закона об искусственном интеллекте. В документе, в частности, определяется понятие ИИ. Закон также будет настаивать на защите персональных данных и безопасности физических и юридических граждан. Шейкин добавил, что документ ждут в Совете Федерации. Талалаев обратился к Дубровской с вопросом, не опаздывает ли Россия с определением ИИ. Она обратила внимание, что искусственный интеллект является революционным явлением и все будет сделано «в свое время».