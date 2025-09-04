На ВЭФе обсудили защиту авторов контента от ИИ

Талалаев начал дискуссию с текста, написанного искусственным интеллектом. Модератор задался вопросом, сможет ли ИИ заменить человека в креативной сфере или является только инструментом, помогающим ему, а также готова ли аудитория к встрече с творениями нейросети. Он обратился к руководителю лаборатории искусственного интеллекта в московской школе управления «Сколково» Александру Диденко и напомнил о письме, в котором более тысячи экспертов призывали остановить обучение все более мощных систем ИИ. Талалаев поинтересовался, не страшно ли ему и не движется ли всё к тому, что ИИ научится делать то же, что и человек.