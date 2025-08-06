Соискатели все чаще используют искусственный интеллект при составлении резюме

Соискатели все чаще используют искусственный интеллект при составлении резюмеЭто позволяет сделать их более привлекательными для работодателей
Искусственный интеллект (ИИ) становится все более доступной технологией, которая влияет на различные отрасли экономики, в том числе на рынок труда. По данным опросов, доля соискателей в США, которые используют ИИ при трудоустройстве (в резюме, тестовых заданиях, сопроводительных письмах), колеблется от 40 до 65%. Интерес к нейросетям в России тоже растет. Согласно данным SuperJob, такой инструмент применяют уже 48% россиян – чаще всего с личными целями (31%), для работы (18%) и учебы (16%). Среди молодежи до 35 лет показатель достигает 66%, а чем выше доход, тем активнее его использование: от 22% при зарплате до 50 000 руб. до 54% у тех, кто получает от 100 000 руб.
При этом в сети появляется все больше специализированных ИИ-инструментов для создания резюме (GenAPI, «Сигмачат», ResumAI, JobScan AI, Kickresume и др.). Сервисы для поиска работы тоже подхватывают эту тенденцию и внедряют технологию для автоматизации работы с соискателями. Так, в апреле текущего года на платформе «Авито работа» появилась новая функция, которая позволяет кандидатам описать свой профессиональный опыт в резюме с использованием ИИ. Текстовая нейросеть на базе большой языковой модели (LLM) автоматически создает описания ключевых обязанностей и достижений сотрудника, подавая информацию в максимально привлекательном для работодателя виде.
Вместо HR-консультанта
Чаще всего работодатели обращают внимание на продуманные, структурированные и легко читаемые резюме, говорит руководитель отдела по работе с клиентами кадровой компании Uteam Анна Четаева. Это, по ее словам, помогает им не выискивать нужную информацию, а видеть ее сразу. Раньше, чтобы улучшить резюме, кандидаты обращались к карьерным консультантам, напоминает она. Такие специалисты помогают структурировать опыт, выделить достижения и адаптировать все это под конкретную вакансию. Теперь эту задачу способны выполнять нейросети, которые доступны более широкому кругу соискателей. Но важно понимать, отмечает Четаева, что алгоритм работает с теми данными, которые предоставляет сам кандидат. Поэтому, несмотря на внешнюю привлекательность, содержание резюме не всегда отражает его реальные компетенции. По данным совместного исследования SuperJob и Skillbox, выпущенного в мае этого года, рекрутеры в 1,5 раза чаще стали замечать приукрашенные резюме. При этом 56% из них обратили внимание на приписанные навыки, 41% – на искаженные данные о обязанностях, 39% – на несоответствующий опыт работы.