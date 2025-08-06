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Главная / Менеджмент /

Соискатели все чаще используют искусственный интеллект при составлении резюме

Это позволяет сделать их более привлекательными для работодателей
Мария Шакирова
tonodiaz / Freepik
tonodiaz / Freepik

Искусственный интеллект (ИИ) становится все более доступной технологией, которая влияет на различные отрасли экономики, в том числе на рынок труда. По данным опросов, доля соискателей в США, которые используют ИИ при трудоустройстве (в резюме, тестовых заданиях, сопроводительных письмах), колеблется от 40 до 65%. Интерес к нейросетям в России тоже растет. Согласно данным SuperJob, такой инструмент применяют уже 48% россиян – чаще всего с личными целями (31%), для работы (18%) и учебы (16%). Среди молодежи до 35 лет показатель достигает 66%, а чем выше доход, тем активнее его использование: от 22% при зарплате до 50 000 руб. до 54% у тех, кто получает от 100 000 руб.

При этом в сети появляется все больше специализированных ИИ-инструментов для создания резюме (GenAPI, «Сигмачат», ResumAI, JobScan AI, Kickresume и др.). Сервисы для поиска работы тоже подхватывают эту тенденцию и внедряют технологию для автоматизации работы с соискателями. Так, в апреле текущего года на платформе «Авито работа» появилась новая функция, которая позволяет кандидатам описать свой профессиональный опыт в резюме с использованием ИИ. Текстовая нейросеть на базе большой языковой модели (LLM) автоматически создает описания ключевых обязанностей и достижений сотрудника, подавая информацию в максимально привлекательном для работодателя виде.

Вместо HR-консультанта

Чаще всего работодатели обращают внимание на продуманные, структурированные и легко читаемые резюме, говорит руководитель отдела по работе с клиентами кадровой компании Uteam Анна Четаева. Это, по ее словам, помогает им не выискивать нужную информацию, а видеть ее сразу. Раньше, чтобы улучшить резюме, кандидаты обращались к карьерным консультантам, напоминает она. Такие специалисты помогают структурировать опыт, выделить достижения и адаптировать все это под конкретную вакансию. Теперь эту задачу способны выполнять нейросети, которые доступны более широкому кругу соискателей. Но важно понимать, отмечает Четаева, что алгоритм работает с теми данными, которые предоставляет сам кандидат. Поэтому, несмотря на внешнюю привлекательность, содержание резюме не всегда отражает его реальные компетенции. По данным совместного исследования SuperJob и Skillbox, выпущенного в мае этого года, рекрутеры в 1,5 раза чаще стали замечать приукрашенные резюме. При этом 56% из них обратили внимание на приписанные навыки, 41% – на искаженные данные о обязанностях, 39% – на несоответствующий опыт работы.

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