Соискатели все чаще используют искусственный интеллект при составлении резюме

Чаще всего работодатели обращают внимание на продуманные, структурированные и легко читаемые резюме, говорит руководитель отдела по работе с клиентами кадровой компании Uteam Анна Четаева. Это, по ее словам, помогает им не выискивать нужную информацию, а видеть ее сразу. Раньше, чтобы улучшить резюме, кандидаты обращались к карьерным консультантам, напоминает она. Такие специалисты помогают структурировать опыт, выделить достижения и адаптировать все это под конкретную вакансию. Теперь эту задачу способны выполнять нейросети, которые доступны более широкому кругу соискателей. Но важно понимать, отмечает Четаева, что алгоритм работает с теми данными, которые предоставляет сам кандидат. Поэтому, несмотря на внешнюю привлекательность, содержание резюме не всегда отражает его реальные компетенции. По данным совместного исследования SuperJob и Skillbox, выпущенного в мае этого года, рекрутеры в 1,5 раза чаще стали замечать приукрашенные резюме. При этом 56% из них обратили внимание на приписанные навыки, 41% – на искаженные данные о обязанностях, 39% – на несоответствующий опыт работы.