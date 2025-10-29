В Москве начался международный форум «Диалог о фейках 3.0»
На форуме «Диалог о фейках 3.0» присутствуют представители более 80 стран, рассказал гендиректор АНО «Диалог регионы», президент Международной ассоциации по фактчекингу Владимир Табак во время открытия. Запись его речи опубликована на сайте форума.
«Сегодня в нашем форуме принимают участие представители более 80 стран. Добро пожаловать в Москву. <...> Как бы это пафосно ни звучало, мне кажется, наша глобальная задача – это, по сути, защитить миллионы и миллиарды людей от той дезинформации, которую они получают и которая влияет на их жизнь», – отметил Табак.
В форуме принимают участие эксперты по фактчекингу, а также представители государственных ведомств и международных организаций. На мероприятия приглашены журналисты, специалисты в области науки и технологий, студенты профильных направлений.
В рамках форума первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что контент, созданный человеком, а не искусственным интеллектом (ИИ), могут начать маркировать в ближайшие 5-10 лет. По его мнению, общество находится на пороге появления «мертвого интернета». Депутат объяснил, что боты в нем сами генерируют контент, комментируют его и ставят лайки.