Володин предложил перечислять пенсии иноагентов на специальные счета

15 октября президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность для иностранных агентов за нарушение порядка их деятельности. До принятия закона уголовная ответственность наступала после двукратного привлечения к административной ответственности. Теперь иноагент может быть привлечен к уголовной ответственности уже после одного административного наказания за нарушение ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).