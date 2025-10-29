Володин предложил перечислять пенсии иноагентов на специальные счета
Российские пенсии, которые предназначаются гражданам-иноагентам, нужно перечислять на спецсчета. Чтобы получить денежные средства, им придется вернуться в РФ и «ответить по заслугам», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
«У нас что получается. Человек, предавший страну, разрушающий ее, ходит по Парижу, по другим городам европейским, а пенсию получает из России. <…> Надо это на спецсчет перечислять. <…> Пускай приезжает в страну, ответит по заслугам», – подчеркнул председатель нижней палаты.
Володин отметил, что в России законодательство, касающееся иноагентов, остается довольно мягким, несмотря на уже принятые меры. По его словам, нужно также не допускать на территории РФ работы иноагентов.
15 октября президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность для иностранных агентов за нарушение порядка их деятельности. До принятия закона уголовная ответственность наступала после двукратного привлечения к административной ответственности. Теперь иноагент может быть привлечен к уголовной ответственности уже после одного административного наказания за нарушение ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).