Главная / Общество /

Путин: в истории спецоперации много случаев, достойных экранизации

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у бойцов спецоперации немало историй, которые уже представляют сюжет для хорошего фильма. Об этом он сказал в ходе беседы с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка в Москве.

«А те иконы, которые вы мне подарили, в которые пуля вошла и спасла вам жизнь, это же тоже история для фильма, для чего угодно. И таких историй у нас сколько?» – сказал он.

Путин добавил, что страна должна знать и помнить о боевой работе военнослужащих. О таких историях надо говорить, отметил президент.

В ходе беседы он заявил, что все, кто сейчас находится в зоне спецоперации, ведут себя героически. Путин отметил, что на всех участках спецоперации российские военные идут вперед и действуют активно.

Путин приехал в госпиталь с иконами, которые подарили ему военнослужащие на день рождения. Он рассказывал, что эти иконы их спасли, на них остались вмятины от пуль.

