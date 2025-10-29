Газета
Главная / Общество /

Названа причина смерти актера Романа Попова

Ведомости

Актер Роман Попов умер от осложнений после проведенной химиотерапии, сообщили в Telegram-канале артиста.

Прощание состоится 1 ноября в Москве.

Попов умер 28 октября в возрасте 40 лет осле рецидива рака мозга.

Ему диагностировали онкологию еще в 2018 г. В середине 2025 г. у него произошел рецидив рака мозга. В августе Попов сам говорил, что почти лишился зрения после повреждения нервной системы.

У актера осталось трое детей, которых он воспитывал вместе с супругой. В браке они были почти 20 лет.

