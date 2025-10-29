Прощание с актером Романом Поповым пройдет 1 ноября
Церемония прощания с актером Романом Поповым пройдет в Центральной клинической больнице Москвы на улице Маршала Тимошенко 1 ноября. Об этом ТАСС сообщила подруга семьи умершего Наталья.
По ее словам, траурное мероприятие пройдет примерно с 11:00 до 13:00 мск.
Собеседница агентства также рассказала, что семья Попова планирует кремировать его тело и захоронить, предположительно, на Троекуровском кладбище в Москве. Она отметила, что вопрос с местом захоронения еще решается.
Попов умер 28 октября в возрасте 40 лет после рецидива рака мозга. В Telegram-канале артиста сообщалось, что причиной его смерти стали осложнения после проведенной химиотерапии.
Актеру диагностировали онкологию еще в 2018 г. В середине 2025 г. у него произошел рецидив рака мозга. В августе Попов сам говорил, что почти лишился зрения после повреждения нервной системы.