Главная / Общество /

Прощание с актером Романом Поповым пройдет 1 ноября

Ведомости

Церемония прощания с актером Романом Поповым пройдет в Центральной клинической больнице Москвы на улице Маршала Тимошенко 1 ноября. Об этом ТАСС сообщила подруга семьи умершего Наталья.

По ее словам, траурное мероприятие пройдет примерно с 11:00 до 13:00 мск. 

Собеседница агентства также рассказала, что семья Попова планирует кремировать его тело и захоронить, предположительно, на Троекуровском кладбище в Москве. Она отметила, что вопрос с местом захоронения еще решается. 

Актер Роман Попов умер на 41-м году жизни после рецидива рака мозга

Общество

Попов умер 28 октября в возрасте 40 лет после рецидива рака мозга. В Telegram-канале артиста сообщалось, что причиной его смерти стали осложнения после проведенной химиотерапии. 

Актеру диагностировали онкологию еще в 2018 г. В середине 2025 г. у него произошел рецидив рака мозга. В августе Попов сам говорил, что почти лишился зрения после повреждения нервной системы.

