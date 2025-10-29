Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Краснов внес законопроект о создании Путинского суда в Грозном

Ведомости

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов внес в Госдуму свой первый законопроект в новом статусе – о создании Путинского районного суда города Грозного. Документ опубликован в электронной базе парламента.

28 октября Верховный суд одобрил инициативу о создании нового суда. До 2024 г. Грозный был разделен на четыре внутригородских района – Ахматовский, Байсангуровский, Висаитовский и Шейх-Мансуровский, каждому из которых соответствовал одноименный суд. В июне 2024 г. из части территории Шейх-Мансуровского района был выделен новый внутригородской район – Путинский, названный в честь президента России Владимира Путина.

По данным Верховного суда, на 1 января 2025 г. в районе проживало 42 697 человек, при этом численность населения продолжает расти благодаря активному жилищному строительству и развитию социальной инфраструктуры. Это стало причиной перегрузки Шейх-Мансуровского районного суда, который до сих пор рассматривает дела жителей новых территорий.

Верховный суд одобрил создание Путинского районного суда в Грозном

Общество

Согласно проекту закона, Путинский районный суд будет считаться образованным после назначения не менее двух третей судей от установленного состава. Дату начала его работы утвердит президиум Верховного суда Чеченской Республики.

В составе суда предусмотрено пять судей, 16 сотрудников аппарата и семь работников по охране и обслуживанию здания. Финансирование проекта будет осуществляться из федерального бюджета. На проектирование и строительство здания площадью около 1200 кв. м планируется направить около 300 млн руб.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте