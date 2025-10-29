Краснов внес законопроект о создании Путинского суда в Грозном
Председатель Верховного суда России Игорь Краснов внес в Госдуму свой первый законопроект в новом статусе – о создании Путинского районного суда города Грозного. Документ опубликован в электронной базе парламента.
28 октября Верховный суд одобрил инициативу о создании нового суда. До 2024 г. Грозный был разделен на четыре внутригородских района – Ахматовский, Байсангуровский, Висаитовский и Шейх-Мансуровский, каждому из которых соответствовал одноименный суд. В июне 2024 г. из части территории Шейх-Мансуровского района был выделен новый внутригородской район – Путинский, названный в честь президента России Владимира Путина.
По данным Верховного суда, на 1 января 2025 г. в районе проживало 42 697 человек, при этом численность населения продолжает расти благодаря активному жилищному строительству и развитию социальной инфраструктуры. Это стало причиной перегрузки Шейх-Мансуровского районного суда, который до сих пор рассматривает дела жителей новых территорий.
Согласно проекту закона, Путинский районный суд будет считаться образованным после назначения не менее двух третей судей от установленного состава. Дату начала его работы утвердит президиум Верховного суда Чеченской Республики.
В составе суда предусмотрено пять судей, 16 сотрудников аппарата и семь работников по охране и обслуживанию здания. Финансирование проекта будет осуществляться из федерального бюджета. На проектирование и строительство здания площадью около 1200 кв. м планируется направить около 300 млн руб.