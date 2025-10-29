Краснов внес законопроект о создании Путинского суда в Грозном

28 октября Верховный суд одобрил инициативу о создании нового суда. До 2024 г. Грозный был разделен на четыре внутригородских района – Ахматовский, Байсангуровский, Висаитовский и Шейх-Мансуровский, каждому из которых соответствовал одноименный суд. В июне 2024 г. из части территории Шейх-Мансуровского района был выделен новый внутригородской район – Путинский, названный в честь президента России Владимира Путина.