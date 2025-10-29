Восьми фигурантам дела о теракте на Крымском мосту прокурор запросил пожизненное

Водитель транспортного средства, как утверждают следователи, не знал о содержимом груза. 8 октября 2022 г., во время проезда по мосту, взрывное устройство сработало. В результате погибли водитель и еще четверо человек, находившихся в легковом автомобиле, ехавшем рядом.