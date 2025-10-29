Газета
Восьми фигурантам дела о теракте на Крымском мосту прокурор запросил пожизненное

Гособвинение просит назначить всем восьми обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 г. пожизненное лишение свободы. Об этом сообщил представитель Южного окружного военного суда, передает ТАСС.

Известно, что суд приступил к прениям по делу Крымского моста.

«Выступила сторона обвинения и запросила всем восьми подсудимым пожизненное лишение свободы», – уточнили в суде.

Первое заседание состоялось 12 февраля 2025 г. Тогда адвокат Гасан Раджабов сообщал журналистам, что все восемь фигурантов дела не признали вину. Защита настаивала на открытом рассмотрении, однако суд принял решение о закрытом формате слушаний, поскольку материалы дела имеют гриф «для служебного пользования».

По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица создали организованную преступную группу для подготовки теракта. Участники группы организовали производство взрывчатки на Украине, которая была доставлена на Крымский мост с помощью грузовика.

Водитель транспортного средства, как утверждают следователи, не знал о содержимом груза. 8 октября 2022 г., во время проезда по мосту, взрывное устройство сработало. В результате погибли водитель и еще четверо человек, находившихся в легковом автомобиле, ехавшем рядом.

