Главная / Общество /

Дело актрисы Аглаи Тарасовой передано в суд

Ведомости

Уголовное дело в отношении актрисы Аглаи Тарасовой, которую обвиняют в контрабанде наркотических средств, передано в суд, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, оно будет рассматриваться в Домодедовском городском суде Московской области, дата первого заседания пока неизвестна.

Тарасова была задержана в конце августа в аэропорту «Домодедово» при прилете из Израиля. В багаже актрисы был найден картридж для вейпа с гашишным маслом. Вес запрещенного вещества составил 0,38 г. Ей было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков), по которой актрисе грозит лишение свободы сроком до семи лет.

5 сентября Домодедовский суд избрал меру пресечения для Тарасовой в виде запрета на определенные действия. Актрисе запрещено пользоваться связью и выходить из дома ночью, в период с полночи до 6 утра. Ей можно звонить только в экстренные службы, контролирующие органы и следователям.

