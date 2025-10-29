Минтруд упростит временный перевод медработников внутри регионов
Министерство труда и социальной защиты России подготовило поправки, которые позволят региональным властям координировать временный перевод медицинских работников между организациями в пределах одного субъекта. Об этом сообщили в ведомстве.
По словам заместителя министра труда и соцзащиты Дмитрия Платыгина, это нововведение поможет обеспечить доступ жителей отдаленных районов к узким специалистам без необходимости поездок в крупные города.
«Важно, что такой перевод осуществляется только с письменного согласия сотрудника», – уточнил он (цитата по ТАСС).
В Минтруде подчеркнули, что упрощенная процедура позволит оперативно направлять врачей и медперсонал туда, где временно не хватает специалистов, обеспечивая непрерывность оказания медицинской помощи в сельской местности и малых городах.
Сейчас временный перевод осуществляется через кадровые центры, которые ведут реестры организаций и работников. Все расходы на перевод несет принимающая сторона, а с сотрудником заключается срочный трудовой договор с заранее определенными условиями.
Как уточнили в Минтруде, на время перевода действие основного трудового договора приостанавливается, но не прекращается. Работник может вернуться на свое прежнее место по собственному желанию, а период приостановки засчитывается в трудовой стаж.
В марте 2025 г. сообщалось, что дефицит врачей в первичном звене достиг 23 000 человек, а среднего медперсонала – 75 000. В 2024 г. отток врачей наблюдался в 25 регионах, среднего персонала – в 57 субъектах.