Суд проведет предварительное слушание дела актрисы Аглаи Тарасовой 30 октября
Домодедовский суд Московской области 30 октября проведет предварительное заседание по делу актрисы Аглаи Тарасовой, которую обвиняют в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В конце августа в аэропорту «Домодедово», когда актриса возвращалась из Израиля, ее задержали. В багаже нашли картридж для вейпа с гашишным маслом, весом 0,38 г. Против Тарасовой возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ), ей грозит до семи лет лишения свободы.
5 сентября Домодедовский суд избрал меру пресечения для Тарасовой в виде запрета на определенные действия. Актрисе нельзя пользоваться телефоном и выходить из дома ночью. Звонить ей можно только в экстренные службы, контролирующие структуры и следователям.