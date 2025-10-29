Суд проведет предварительное слушание дела актрисы Аглаи Тарасовой 30 октября

В конце августа в аэропорту «Домодедово», когда актриса возвращалась из Израиля, ее задержали. В багаже нашли картридж для вейпа с гашишным маслом, весом 0,38 г. Против Тарасовой возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ), ей грозит до семи лет лишения свободы.