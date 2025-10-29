Газета
Главная / Общество /

Омбудсмен подтвердил гибель 132 человек при операции полиции в Рио-де-Жанейро

Ведомости

Омбудсмен штата Рио-де-Жанейро подтвердил смерть 132 человек в результате масштабной полицейской операции против банды «Красная команда». Об этом сообщили в офисе омбудсмена, передает «РИА Новости».

«Последние актуальные данные: 132 погибших», – уточнил представитель офиса.

Полиция Рио-де-Жанейро во вторник провела крупнейшую за последние годы операцию против «Красной команды» – одной из самых старых и жестоких преступных группировок города, контролирующей несколько районов.

В операции участвовали около 2500 полицейских, направленных в фавелы на севере города для исполнения сотни ордеров на арест.

Однако силовики столкнулись с ожесточенным сопротивлением. По сообщениям СМИ, члены банды открыли огонь по сотрудникам безопасности, подожгли баррикады и применили дроны с бомбами.

До этого агентство Reuters сообщало о гибели не менее 20 человек, включая двух полицейских, однако новые данные омбудсмена подтверждают, что число жертв значительно увеличилось.

