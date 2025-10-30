Газета
Общество

Росавиация ограничила работу аэропортов во Владикавказе и Грозном

В авиагаванях «Беслан» во Владикавказе и «Северный» в Грозном начали действовать ограничения на выпуск и прием воздушных средств, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в 7:07 мск.

Такие же меры были приняты в аэропортах Магаса и Нижнекамска («Бегишево»). По словам представителя ведомства, они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 30 октября ограничения действовали в московских воздушных гаванях «Внуково» и «Домодедово». В то же время мэр столицы Сергей Собянин сообщал об отражении атак шести беспилотников, летевших в направлении города.

