Росавиация ограничила работу аэропортов во Владикавказе и Грозном
В авиагаванях «Беслан» во Владикавказе и «Северный» в Грозном начали действовать ограничения на выпуск и прием воздушных средств, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в 7:07 мск.
Такие же меры были приняты в аэропортах Магаса и Нижнекамска («Бегишево»). По словам представителя ведомства, они необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В ночь на 30 октября ограничения действовали в московских воздушных гаванях «Внуково» и «Домодедово». В то же время мэр столицы Сергей Собянин сообщал об отражении атак шести беспилотников, летевших в направлении города.