В беспорядках в аэропорту Махачкалы 2023 года участвовали около 1400 человек

По данным агентства, на очередном заседании по уголовным делам против троих организаторов погрома в Верховном суде Дагестана прокурор зачитал показания около 10 свидетелей. Алхулаев отметил, что он прибыл в аэропорт вместе с 80 полицейскими примерно в 21.30 мск. В это время на месте происшествия, по его словам, уже находилось около 700–800 правоохранителей, затем это количество увеличилось до 1200 человек.