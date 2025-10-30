В беспорядках в аэропорту Махачкалы 2023 года участвовали около 1400 человек
Среди участников массовых беспорядков в аэропорту «Уйташ» Махачкалы в октябре 2023 г. было зафиксировано около 1400 человек, сообщил начальник отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы Алихан Алхулаев в качестве свидетеля, передает «РИА Новости».
По данным агентства, на очередном заседании по уголовным делам против троих организаторов погрома в Верховном суде Дагестана прокурор зачитал показания около 10 свидетелей. Алхулаев отметил, что он прибыл в аэропорт вместе с 80 полицейскими примерно в 21.30 мск. В это время на месте происшествия, по его словам, уже находилось около 700–800 правоохранителей, затем это количество увеличилось до 1200 человек.
18 июля Следственный комитет РФ сообщил, что суды вынесли 28 приговоров 135 фигурантам уголовных дел о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Наказания в зависимости от роли в совершении преступления достигли от 6,5 до 15 лет лишения свободы.
В ночь с 29 на 30 октября 2024 г. преступники в «Уйташе» совершали насилие над окружающими, оказывали сопротивление полицейским с использованием оружия. Они проникли на территорию аэропорта, повредив имущество на общую сумму более 24 млн руб. Среди пострадавших от погрома – 23 представителя власти. Злоумышленники действовали, основываясь на почве национальной и религиозной ненависти к израильтянам.