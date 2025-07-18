Суд вынес приговор 135 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Как напомнили в СК, в ночь с 29 на 30 октября 2024 г. преступники действовали по предварительному сговору, организовывали массовые беспорядки и совершали насилие, оказывая вооруженное сопротивление полицейским. Они проникли на территорию аэропорта Махачкалы и в рамках погромов повредили имущество воздушной гавани на общую сумму более 24 млн руб. Пострадали 23 представителя власти.