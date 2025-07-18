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Суд вынес приговор 135 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Ведомости

Суды вынесли 28 приговоров по отношению к 135 фигурантам уголовных дел о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщили в Следственном комитете (СК) РФ. Наказания в зависимости от роли в совершении преступления достигли от 6,5 до 15 лет лишения свободы.

Фигуранты дела были осуждены по ч. 1, 2 ст. 212 УК РФ и ч. 3 ст. 263.1 УК РФ (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами <...> нарушение требований в области транспортной безопасности), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) и ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).

Как напомнили в СК, в ночь с 29 на 30 октября 2024 г. преступники действовали по предварительному сговору, организовывали массовые беспорядки и совершали насилие, оказывая вооруженное сопротивление полицейским. Они проникли на территорию аэропорта Махачкалы и в рамках погромов повредили имущество воздушной гавани на общую сумму более 24 млн руб. Пострадали 23 представителя власти.

16 июля Ставропольский краевой суд вынес приговор семерым жителям Дагестана по этому уголовному делу. Им было назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 15 лет. 

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