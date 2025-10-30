10 уроженцев Центральной Азии лишили гражданства за угрозу нацбезопасности
Процедура прекращения гражданства России была применена в отношении 10 выходцев из Центрально-Азиатского региона. Все они создавали угрозу национальной безопасности, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Двое из лишившихся гражданства проживали в Архангельской области. Они поддерживали идеологию превосходства своей национальности. Кроме того, их привлекали к административной и уголовной ответственности несколько раз за агрессию и физическое воздействия в отношении граждан РФ. Еще один житель Тюменской области совершал действия, направленные на возбуждение вражды по политическим, национальным и религиозным мотивам.
Кроме того, в список ФСБ попали двое жителей Забайкальского края, житель Бурятии, заключенный из Камчатского края и двое жителей Самарской области. Решения о прекращении в их отношении гражданства РФ связаны с отказом исполнять обязанности по воинскому учету, организацией нелегальной миграции, участием в запрещенных организациях и другими преступлениями.
10 октября президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам государственного визита в Душанбе, что Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но иностранцы должны соблюдать законы и правила страны. По словам президента, в РФ много проблем в сфере миграции, и власти должны в первую очередь думать о россиянах.