Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с новым коронавирусом в Бразилии
Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации с новым коронавирусом BRZ batCoV, который обнаружили у небольшого вида летучих мышей в Бразилии. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
По результатам генетического анализа специалисты установили, что BRZ batCoV относится к роду бета-коронавирусов, в который входят возбудители COVID-19 (SARS-CoV-2), MERS (MERS-CoV) и атипичной пневмонии (SARS-CoV).
Ученые пока не нашли доказательств того, что новый коронавирус опасен для людей. Вместе с этим BRZ batCoV имеет короткий участок шиповидного белка, способный расщепляться ферментами в клетках человека и животных. Такая генетическая особенность не наблюдалась у коронавирусов летучих мышей в США, что указывает на ее независимое возникновение в популяциях Южной Америки.
Сейчас эксперты ведущих научных организаций Роспотребнадзора исследуют BRZ batCoV. Они рассказали, что на данный момент риск передачи вируса от животных к человеку остается низким, но углубленные исследования необходимы для обеспечения безопасности и готовности к потенциальным угрозам в будущем.
26 августа руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ведомство с конца июля фиксирует в России рост заболеваемости новым штаммом коронавируса «стратус». Он характеризуется высокой заразностью, но переносится легко. Его характерным симптомом в отличие от других штаммов COVID-19 является осиплость голоса, ощущение сухости и раздражения в горле.