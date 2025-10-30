Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с новым коронавирусом в Бразилии

Ученые пока не нашли доказательств того, что новый коронавирус опасен для людей. Вместе с этим BRZ batCoV имеет короткий участок шиповидного белка, способный расщепляться ферментами в клетках человека и животных. Такая генетическая особенность не наблюдалась у коронавирусов летучих мышей в США, что указывает на ее независимое возникновение в популяциях Южной Америки.