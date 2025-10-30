Суд продлил меру пресечения Аглае Тарасовой до 24 января

Актрису задержали в конце августа в аэропорту «Домодедово», когда она возвращалась из Израиля. В багаже нашли картридж для вейпа с гашишным маслом весом 0,38 г. Против Тарасовой возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ), ей грозит до семи лет лишения свободы.