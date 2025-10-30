Газета
Главная / Общество /

В Госдуму внесли законопроект о продаже «красивых» автомобильных номеров

Ведомости

Депутаты Госдумы во главе с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым внесли законопроект, который позволит гражданам приобретать красивые государственные регистрационные знаки для автомобилей. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает поправки в закон о регистрации транспортных средств. Граждане смогут за плату резервировать конкретный номер из доступных через портал «Госуслуги». Стоимость услуги будет определять регистрационный орган. При принятии закон вступит в силу с 1 июля 2026 г.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что изменения позволят вывести рынок «красивых» автономеров из тени. Процедура станет понятной и прозрачной для всех.

18 сентября Нечаев на встрече президента с руководителями думских фракций заявил, что правовая база для запуска механизма готова, и предложил реализовать продажу «красивых» номеров онлайн.

Президент Владимир Путин поддержал инициативу. Он отметил, что не видит препятствий для ее реализации. «Я не вижу, почему до сих пор решение не принимается», – сказал глава государства.

