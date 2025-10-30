Суд передал государству более 60 квартир экс-владельцев «Макфы»
Центральный районный суд Челябинска по иску Генпрокуратуры передал государству 63 квартиры бывших владельцев «Макфы» Михаила Юревича и Вадима Белоусова, а также их родственников, которые являлись совладельцами компании. Об этом говорится в сообщении суда.
Суд установил, что после принятых мер у ответчиков по делу осталась задолженность перед РФ в размере почти 19 млрд руб. В связи с этим в суд поступило обращение о передаче 63 квартир в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других городах для нужд Вооруженных сил РФ. В дальнейшем жилплощадь передадут военнослужащим.
В сообщении отмечается, что определение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
23 января Центральный районный суд Челябинска полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав с бывших владельцев компании «Макфа» более 19,7 млрд руб. дивидендов, распределенной прибыли и займов, полученных ответчиками с 2002 по 2024 г.
В марте 2024 г. Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство потребовало обратить акции АО и аффилированных с ним компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Ответчиками помимо «Макфы» выступали еще 33 юрлица.
7 мая ответчики предложили проект мирового соглашения, согласно которому они пообещали выплату властям 10 млрд руб. Кроме того, владельцы выразили готовность ежегодно перечислять на нужды спецоперации 1 млрд руб. 8 мая 2024 г. суд удовлетворил иск об изъятии активов «Макфы» в пользу государства.