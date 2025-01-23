С экс-владельцев «Макфы» взыскали 19,7 млрд рублей по иску Генпрокуратуры
Центральный районный суд Челябинска полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав с бывших владельцев компании «Макфа» более 19,7 млрд руб. дивидендов, распределенной прибыли и займов, полученных ответчиками с 2002 по 2024 г. Об этом рассказал «Ведомостям» адвокат Игорь Трунов.
Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Суд удовлетворил иск в полном объеме, взыскав с ответчиков 19,7 млрд руб. и 100% долей Мишкинского комбината в пользу России, а также государственную пошлину в размере 900 000 руб. Трунов уточнил, что решение суда будет обжаловано.
В ноябре 2024 г. заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев обратился в Центральный суд Челябинска с новым иском к бывшим губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, депутату Госдумы Вадиму Белоусову и членам их семей – Александру, Валерию и Наталье Юревичам и Ирине Белоусовой (все они были совладельцами «Макфы»). Иск заявлен также к бывшему главному бухгалтеру ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргарите Бутаковой, Марине Савранской, Юлии Ивановой, Максиму и Валерии Чигинцевым.
31 июля вступило в силу решение об обращении в доход государства имущества группы. 29 марта Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство потребовало обратить акции АО и аффилированных с ним компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Ответчиками помимо «Макфы» выступали еще 33 юрлица.
7 мая ответчики предложили проект мирового соглашения, согласно которому они пообещали выплату властям 10 млрд руб. Кроме того, владельцы выразили готовность ежегодно перечислять на нужды СВО 1 млрд руб. 8 мая 2024 г. суд удовлетворил иск об изъятии активов «Макфы» в пользу государства.
В холдинг «Макфа» входят Челябинский хлебокомбинат №1, екатеринбургский хлебомакаронный комбинат «Смак» и Сосновский комбинат хлебопродукции. «РСХБ-финанс» является «дочкой» Россельхозбанка, 100% акций которого принадлежат Росимуществу. 4 июля «Ведомости» писали со ссылкой на данные в ЕГРЮЛ, что компания «Управляющая компания «М-групп», которая управляет холдингом «Макфа», перешла под контроль структуры Россельхозбанка «РСХБ-финанс».