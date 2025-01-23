С экс-владельцев «Макфы» взыскали 19,7 млрд рублей по иску Генпрокуратуры

В ноябре 2024 г. заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев обратился в Центральный суд Челябинска с новым иском к бывшим губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, депутату Госдумы Вадиму Белоусову и членам их семей – Александру, Валерию и Наталье Юревичам и Ирине Белоусовой (все они были совладельцами «Макфы»). Иск заявлен также к бывшему главному бухгалтеру ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргарите Бутаковой, Марине Савранской, Юлии Ивановой, Максиму и Валерии Чигинцевым.