Решение суда об обращении активов «Макфы» в доход государства вступило в силу
Решение об обращении в доход государства имущества группы «Макфа» вступило в законную силу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Челябинского областного суда.
30 июля 2024 г. агентство со ссылкой на Игоря Трунова, адвоката экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, сообщало, что суд не удовлетворил апелляционные жалобы на решение об обращении активов «Макфы» и других компаний в доход государства, оставив в силе предыдущее решение нижестоящего суда. Соответствующую апелляцию ответчики подали 14 мая.
29 марта Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство потребовало обратить акции АО и аффилированных с ним компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Ответчиками помимо «Макфы» выступали еще 33 юрлица.
7 мая ответчики предложили проект мирового соглашения, согласно которому они пообещали выплату властям 10 млрд руб. Владельцы также выразили готовность ежегодно перечислять на нужды спецоперации 1 млрд руб. 8 мая 2024 г. суд удовлетворил иск об изъятии активов «Макфы» в пользу государства. По результатам закрытого заседания было принято решение о немедленном исполнении.