Решение суда об обращении активов «Макфы» в доход государства вступило в силу

30 июля 2024 г. агентство со ссылкой на Игоря Трунова, адвоката экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, сообщало, что суд не удовлетворил апелляционные жалобы на решение об обращении активов «Макфы» и других компаний в доход государства, оставив в силе предыдущее решение нижестоящего суда. Соответствующую апелляцию ответчики подали 14 мая.