Генпрокуратура подала новый иск к экс-владельцам «Макфы» на 18 млрд рублей

Генпрокуратура подала новый иск к экс-владельцам «Макфы» на 18 млрд рублейПредставители ответчиков считают требования ведомства незаконными
Заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев обратился в центральный суд Челябинска с новым исковым заявлением к бывшим губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и депутату Госдумы Вадиму Белоусову, а также к членам их семей – Александру, Валерию и Наталье Юревичам и Ирине Белоусовой (все они были совладельцами национализированной в 2024 г. компании «Макфа»). Предмет иска – взыскание дивидендов, распределенной прибыли и займов, полученных ответчиками с 2002 по 2024 гг. на сумму в размере 18,1 млрд руб. Об этом «Ведомостям» рассказал адвокат Игорь Трунов.
Предварительное заседание назначено на 5 декабря. Иск был зарегистрирован 11 ноября, следует из картотеки. Всего исковые требования к 13 ответчика. Кроме семей Юревичей и Белоусовых, иск заявлен также к бывшему главному бухгалтеру ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргарите Бутаковой, Марине Савранской, Юлии Ивановой, Максиму и Валерии Чигинцевым. Кроме того, генпрокуратура хочет взыскать доли в уставном капитале ООО «Мишкинский продукт» зарегистрированные на Савранскую, подлежащие обращению в доход РФ, как имущество, полученное коррупционным путем.
Надзорное ведомство, по мнению Трунова, подменяет гражданско-правовую меру сопоставления законных доходов с имуществом должностного лица и смешивают уголовный и гражданский процессы, утверждая в иске о незаконном участии бывших должностных лиц Михаила Юревича и Вадима Белоусова в предпринимательской деятельности ст. 289 УК, пояснил защитник.
В конце июля решение об обращении в доход государства имущества группы «Макфа» вступило в законную силу. 29 марта центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство потребовало обратить акции АО и аффилированных с ним компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Ответчиками помимо «Макфы» выступали еще 33 юрлица.
7 мая ответчики предложили проект мирового соглашения, согласно которому они пообещали выплату властям 10 млрд руб. Владельцы также выразили готовность ежегодно перечислять на нужды спецоперации 1 млрд руб. 8 мая 2024 г. суд удовлетворил иск об изъятии активов «Макфы» в пользу государства. По результатам закрытого заседания было принято решение о немедленном исполнении.
В холдинг «Макфа» входят челябинский хлебокомбинат №1, екатеринбургский хлебомакаронный комбинат «Смак» и Сосновский комбинат хлебопродукции. «РСХБ-финанс» является «дочкой» Россельхозбанка, 100% акций которого принадлежат Росимуществу. 4 июля «Ведомости» писали со ссылкой на данные в ЕГРЮЛ, что компания «Управляющая компания "М-групп"», которая управляет холдингом «Макфа», перешла под контроль структуры Россельхозбанка «РСХБ-финанс».
В подготовке материала участвовал Александр Тихонов