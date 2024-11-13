Генпрокуратура подала новый иск к экс-владельцам «Макфы» на 18 млрд рублей

Заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев обратился в центральный суд Челябинска с новым исковым заявлением к бывшим губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и депутату Госдумы Вадиму Белоусову, а также к членам их семей – Александру, Валерию и Наталье Юревичам и Ирине Белоусовой (все они были совладельцами национализированной в 2024 г. компании «Макфа»). Предмет иска – взыскание дивидендов, распределенной прибыли и займов, полученных ответчиками с 2002 по 2024 гг. на сумму в размере 18,1 млрд руб. Об этом «Ведомостям» рассказал адвокат Игорь Трунов.