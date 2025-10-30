Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В одной из тюрем Ростовской области предотвратили попытку теракта

Ведомости

Сотрудники силовых ведомств предотвратили теракт и захват заложников в одном из исправительных учреждений Ростовской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта). Согласно данным следствия, фигурант дела, который является сторонником террористической организации, «с апреля по июль 2025 г. подготовил план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения».

«Довести свой преступный умысел, направленный на совершение террористического акта, до конца злоумышленник не смог, так как его противоправные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Ростовской области совместно с региональным ГУФСИН», – говорится в релизе.

Как отмечается, ранее подозреваемый уже привлекался к ответственности за совершение преступлений террористической направленности.

29 октября сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли попытку теракта в Ставропольском крае. Силовики задержали агента украинских спецслужб, который готовил подрыв объекта транспортной инфраструктуры региона.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь