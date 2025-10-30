В одной из тюрем Ростовской области предотвратили попытку теракта
Сотрудники силовых ведомств предотвратили теракт и захват заложников в одном из исправительных учреждений Ростовской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта). Согласно данным следствия, фигурант дела, который является сторонником террористической организации, «с апреля по июль 2025 г. подготовил план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения».
«Довести свой преступный умысел, направленный на совершение террористического акта, до конца злоумышленник не смог, так как его противоправные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Ростовской области совместно с региональным ГУФСИН», – говорится в релизе.
Как отмечается, ранее подозреваемый уже привлекался к ответственности за совершение преступлений террористической направленности.
29 октября сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли попытку теракта в Ставропольском крае. Силовики задержали агента украинских спецслужб, который готовил подрыв объекта транспортной инфраструктуры региона.