Госдума приняла поправки о трехлетних отработках выпускников медвузов

Ведомости

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, по которому выпускники медвузов должны будут отработать в течение трех лет под руководством наставников.

Согласно поправкам, выпускники медицинских вузов должны будут отработать в государственных или муниципальных медицинских учреждениях. При этом отмечается, что данная мера касается только представителей медицинских специальностей. Фармацевтов из нее исключили.

«Конкретный срок наставничества также будет определяться Минздравом в зависимости от специальности или места нахождения организации, в которой выпускник вуза или колледжа будет осуществлять медицинскую деятельность. При этом его срок не может превышать три года», – говорится в релизе.

Также отмечается, что во втором чтении законопроект смягчил требования к 100%-ному целевому набору на «программы специалиста». 70% мест в вузах останутся целевыми, еще 30% – бюджетными. «Вместе с этим законопроект предлагает ввести стопроцентное целевое обучение в ординатуре», – говорится в тексте.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 8 октября. По нему условие обязательной трехлетней отработки касалось всех выпускников вузов и колледжей, получивших медицинское и фармацевтическое образование и прошедших первичную аккредитацию.

