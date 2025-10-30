Газета
Власти запретили движение электромобилей по Крымскому мосту с 3 ноября

Ведомости

Власти Краснодарского края запретили проезд электромобилей и авто с гибридным двигателем по Крымскому мосту, начиная с 3 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте администрации региона.

Соответствующий указ подписал 30 октября губернатор края Вениамин Кондратьев. Движение автомобилей указанного типа будет запрещено по маршруту Тамань – Керчь с 00:00 3 ноября.

Ранее въезд на Крымский мост был запрещен для грузовиков. «Для них, а также электромобилей и гибридных авто доступен альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым)», – говорится в сообщении.

25 октября посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил, что Украина готовила новые теракты на Крымском мосту.

