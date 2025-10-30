Власти запретили движение электромобилей по Крымскому мосту с 3 ноября

Ранее въезд на Крымский мост был запрещен для грузовиков. «Для них, а также электромобилей и гибридных авто доступен альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым)», – говорится в сообщении.