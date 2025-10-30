ИКИ РАН зафиксировал четвертую магнитную бурю в октябре

Текущие возмущения оцениваются на уровне G1 из пяти возможных категорий, с прогнозом возможного усиления до G2. Несмотря на умеренный уровень, буря уже значительно расширила область полярных сияний – она доходила до широт Москвы. Однако из-за дневного времени наблюдать явление в центральной части России было невозможно. Ученые не исключают, что при сохранении интенсивности сияние можно будет увидеть после наступления темноты.