ИКИ РАН зафиксировал четвертую магнитную бурю в октябре
На Земле 30 октября началась новая магнитная буря – четвертая за месяц, сообщили специалисты Института космических исследований РАН (ИКИ РАН). Ученые отмечают, что октябрь стал вторым подряд месяцем с повышенной геомагнитной активностью: в сентябре было зарегистрировано пять бурь.
Специалисты напомнили, что в октябре возмущения фиксировались 1–3, 12 и 18–19 октября. Новый эпизод геоактивности ожидался в течение последних трех суток – Земля вошла в зону воздействия очередной корональной дыры. Именно такие солнечные структуры, как правило, вызывали большинство бурь в этом месяце. Исключением стала первая, продолжавшаяся три дня буря, связанная со всплеском солнечной активности на рубеже сентября и октября.
Текущие возмущения оцениваются на уровне G1 из пяти возможных категорий, с прогнозом возможного усиления до G2. Несмотря на умеренный уровень, буря уже значительно расширила область полярных сияний – она доходила до широт Москвы. Однако из-за дневного времени наблюдать явление в центральной части России было невозможно. Ученые не исключают, что при сохранении интенсивности сияние можно будет увидеть после наступления темноты.
30 сентября была зафиксирована самая сильная магнитная буря за последние три месяца. По словам руководителя лаборатории солнечной астрономии института Сергея Богачева, последний раз буря аналогичного уровня наблюдалась 1 июня. Кроме того, в ночь на 15 сентября фиксировалась буря уровня G3, вызванная крупной корональной дырой.