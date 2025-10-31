Росавиация ограничила работу аэропорта в Ярославле

Вечером 30 октября средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников за три часа, сообщали в Минобороны РФ. Пять дронов было ликвидировано над территорией Воронежской и Белгородской областей. Еще два беспилотника сбили над Курской областью. В Калужской и Тульской областях перехвачено по одному дрону.