Росавиация ограничила работу аэропорта в Ярославле

Ведомости

В аэропорту «Туношна» в Ярославле начали действовать ограничения на выпуск и прием воздушных средств, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Публикация появилась в его Telegram-канале в 5:45 мск.

По словам представителя ведомства, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ограничения также действуют в авиагаванях Тамбова («Донское») и Калуги («Грабцево»).

Вечером 30 октября средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников за три часа, сообщали в Минобороны РФ. Пять дронов было ликвидировано над территорией Воронежской и Белгородской областей. Еще два беспилотника сбили над Курской областью. В Калужской и Тульской областях перехвачено по одному дрону.

