РКН зафиксировал снижение числа утечек персональных данных в 2025 году
В России выявили 103 случая утечек персональных данных с начала 2025 г., в рамках которых в сети появились 50 млн записей о россиянах. За 2024 г. таких утечек было 135 с 710 млн записей, рассказал руководитель Роскомнадзора Андрей Липов, передает ТАСС.
«Мы видим снижение выявляемых утечек. В 2024 г. у нас было 135 фактов утечек, в этих утечках было 710 млн записей. А в 2025 г. на сегодняшний день – 103 факта утечек и 50 млн записей. С 31 мая действует более высокая административная ответственность, и мы видим прямой эффект», – отметил Липов.
По его словам, за первые пять месяцев 2025 г. система отметила 6500 нарушений в порядке сбора данных, а с сентября по октябрь – еще 3500 таких случаев. Глава РКН также подчеркнул, что автоматизированный механизм сообщает сотрудникам ведомства о нарушениях, а они, в свою очередь, направляют соответствующие предписания.
В мае 2025 г. вступил в силу закон, который установил более высокие размеры штрафов для коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей за указанные нарушения. За неуведомление об утечке персональных данных им грозит штраф от 1 млн до 3 млн руб. Сама утечка данных грозит нарушителям штрафом от 3 млн до 5 млн руб. При этом более высокий штраф может быть назначен в зависимости от количества граждан, которые пострадали от утечки.
«Ведомости» писали, что с 2026 г. поступления от штрафов за нарушения в сфере персональных данных (ПД) будут частично направляться на финансирование мероприятий нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и госпрограммы «Информационное общество». В проекте федерального бюджета на 2026–2028 гг. сказано, что в 2026 г. на эти цели в бюджете предусмотрено до 67,5 млн руб., в 2027 г. – до 69,7 млн руб., в 2028 г. – до 70,9 млн руб.