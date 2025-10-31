РКН зафиксировал снижение числа утечек персональных данных в 2025 году

В мае 2025 г. вступил в силу закон, который установил более высокие размеры штрафов для коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей за указанные нарушения. За неуведомление об утечке персональных данных им грозит штраф от 1 млн до 3 млн руб. Сама утечка данных грозит нарушителям штрафом от 3 млн до 5 млн руб. При этом более высокий штраф может быть назначен в зависимости от количества граждан, которые пострадали от утечки.