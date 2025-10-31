МВД предупредило об изменении схемы обмана с голосованием в конкурсах
Мошенники стали не просто просить проголосовать в конкурсе, а создавать специальные чаты с помощью клонированного аккаунта реального пользователя, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
По данным киберполиции, аферисты от лица клона реального человека создают чат с «группой поддержки», куда отправляют убедительную просьбу проголосовать. Затем в сообщество добавляются «десятки ботов, которые имитируют активность». Правоохранители прикрепили скриншоты таких чатов, где фейковые аккаунты отправляют фразы: «Илья, только за вас», «Илюха, мой голос с тобой», «Илья, умничка» и другие.
После того как в группе создан достаточный уровень доверия, в чат добавляют реальных пользователей. При этом им запрещают писать сообщения. «Цель та же, что и раньше: заставить перейти по опасной ссылке», – подчеркнули в управлении ведомства.
28 октября МВД также сообщило, что мошенники часто действуют от имени Федеральной налоговой службы (ФНС). Злоумышленники, в частности, во время звонка могут представится «налоговой» и сообщить, что работодатель «не передал декларацию». Они просят заполнить форму онлайн и требуют назвать код из SMS-сообщения для «подтверждения».