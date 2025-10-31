Глава РКН посчитал необходимым отказаться от согласий на обработку данных

Липов также говорил, что в России фиксируется снижение количества утечек персональных данных. В 2025 г. выявили 103 таких случая, в рамках которых в сети появились 50 млн записей о россиянах. За 2024 г. утечек было 135 с 710 млн записей. По его словам, автоматизированная система за первые пять месяцев 2025 г. обнаружила 6500 нарушений в порядке сбора данных, а с сентября по октябрь – еще 3500 таких случаев.