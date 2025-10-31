Глава РКН посчитал необходимым отказаться от согласий на обработку данных
Институт согласий на обработку персональных данных окончательно устарел, поэтому его нужно заменить на отраслевые стандарты, заявил глава Роскомнадзора (РКН) Андрей Липов, передает ТАСС.
«Он, наверное, был эффективен на заре появления 152-го ФЗ об обработке персональных данных, когда оставлял содержание согласия на усмотрение гражданина и той компании, куда человек пришел и которая просит его такое согласие подписать», – подчеркнул руководитель ведомства.
По мнению Липова, обработка данных в контексте туристической отрасли, образования и других сфер позволит затем организовать контроль и надзор за объемом и своевременностью этой процедуры. Он также рассказал, что инициативы, разработанные РКН, были переданы в правительство, чтобы включить их во второй пакет мер по борьбе с мошенничеством.
Липов также говорил, что в России фиксируется снижение количества утечек персональных данных. В 2025 г. выявили 103 таких случая, в рамках которых в сети появились 50 млн записей о россиянах. За 2024 г. утечек было 135 с 710 млн записей. По его словам, автоматизированная система за первые пять месяцев 2025 г. обнаружила 6500 нарушений в порядке сбора данных, а с сентября по октябрь – еще 3500 таких случаев.