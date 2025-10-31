В Турции прекратили активные поиски пропавшего пловца Свечникова

26 августа CNN Turk сообщал, что спортсмен мог утонуть в Босфорском проливе или выбраться на берег, оставив браслет с чипом в воде. Отмечалось, что такие браслеты были надеты пловцам перед гонкой, однако в них отсутствует функция GPS, поэтому местоположение Свечникова в море невозможно определить.