Общество

В Турции прекратили активные поиски пропавшего пловца Свечникова

Активные поиски российского пловца, кандидата в мастера спорта Николая Свечникова, который пропал при заплыве в Босфоре, прекращены, сообщило ТАСС генконсульство РФ в Стамбуле.

«В настоящее время активная фаза поисково-спасательной операции прекращена, однако следствие по делу еще продолжается, так как каких-либо существенных улик, подтверждающих факт гибели Н. А. Свечникова, пока не найдено», – отметили представители генконсульства.

Там также пояснили, что по завершении следственных мероприятий информацию о происшествии должны предоставить турецкие компетентные органы. Российское консульство, в свою очередь, держит ситуацию на контроле и оказывает содействие родственникам пловца.

26 августа CNN Turk сообщал, что спортсмен мог утонуть в Босфорском проливе или выбраться на берег, оставив браслет с чипом в воде. Отмечалось, что такие браслеты были надеты пловцам перед гонкой, однако в них отсутствует функция GPS, поэтому местоположение Свечникова в море невозможно определить.

Свечников пропал 24 августа. Его родственница рассказала, что, по словам осматривавшего пловцов врача, другие спортсмены в последний раз видели россиянина посреди Босфора. Согласно сведениям морской службы, сигнал от российского пловца в последний раз был зафиксирован на берегу.

