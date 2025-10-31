Суд изъял у экс-мэра Владивостока Николаева имущество на более 1 млрд рублей

Николаев занимал пост мэра Владивостока в период с 2004 по 2008 гг. До этого он был депутатом законодательного собрания Приморья. В 2007 г. экс-мэр получил условный срок в четыре с половиной года и трехлетний запрет занимать государственные должности за превышение полномочий. Санкция вступила в силу 20 февраля 2008 г., после чего он покинул должность мэра Владивостока. В сентябре 2008 г. суд заменил Николаеву условный срок на реальный арест из-за регулярных пропусков обязательных отметок в инспекции. Просьбы обвиняемого учесть лечение за границей в Таиланде судом были отклонены. В 2018 г. Николаев вернулся в Россию, жил в Приморье, занимался бизнесом и основал благотворительный фонд.