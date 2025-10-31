Суд изъял у экс-мэра Владивостока Николаева имущество на более 1 млрд рублей
По новому иску Генпрокуратуры суд изъял у бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева имущество на сумму более, чем 1 млрд руб. Об этом «РИА Новости» сообщили в суде.
25 июля Ленинский районный суд удовлетворил иск Генпрокуроратуры РФ к бывшему Николаеву и постановил изъять в пользу государства имущество, приобретенное с нарушением антикоррупционного законодательства, – 821 объект. С Николаева и его родственников также взыщут 590,2 млн руб.
Прокуратура установила, что Николаев нарушал антикоррупционные нормы, когда занимал должность мэра. В результате под арест попали активы общей стоимостью свыше 7,5 млрд руб.
Николаев занимал пост мэра Владивостока в период с 2004 по 2008 гг. До этого он был депутатом законодательного собрания Приморья. В 2007 г. экс-мэр получил условный срок в четыре с половиной года и трехлетний запрет занимать государственные должности за превышение полномочий. Санкция вступила в силу 20 февраля 2008 г., после чего он покинул должность мэра Владивостока. В сентябре 2008 г. суд заменил Николаеву условный срок на реальный арест из-за регулярных пропусков обязательных отметок в инспекции. Просьбы обвиняемого учесть лечение за границей в Таиланде судом были отклонены. В 2018 г. Николаев вернулся в Россию, жил в Приморье, занимался бизнесом и основал благотворительный фонд.