В Краснодарском крае предотвратили теракт на железной дороге

Ведомости

Сотрудники ФСБ Краснодарского края предотвратили подготовку теракта, который планировал мужчина 1981 года рождения. Он намеревался  поджечь электрооборудование на железнодорожном сообщении. Об этом сообщили в региональном ведомстве, передает ТАСС.

По данным ФСБ, мужчина готовил теракт по заданию проукраинской террористической организации. При подходе к месту совершения преступления обвиняемого задержали, возбуждено уголовное дело.

29 октября сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, планировавшего подрыв объекта транспортной инфраструктуры в Ставропольском крае. По версии службы безопасности, житель Георгиевска установил контакт с представителем украинской, подконтрольной спецслужбам, террористической организации через Telegram. По указаниям сфотографировал и снял на видео объект транспортной инфраструктуры, чтобы после этого его взорвать. Гражданин 1980 года рождения приобрел компоненты для самодельного взрывного устройства и заложил их в тайник. Его задержали, когда он выдвинулся разведать место планируемого теракта.

Мужчину арестовали. Следственный отдел УФСБ России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Ему грозит срок до 20 лет лишения свободы. В ФСБ добавили, что мужчине также могут вменить статью о госизмене.

