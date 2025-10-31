В Краснодарском крае предотвратили теракт на железной дороге

29 октября сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, планировавшего подрыв объекта транспортной инфраструктуры в Ставропольском крае. По версии службы безопасности, житель Георгиевска установил контакт с представителем украинской, подконтрольной спецслужбам, террористической организации через Telegram. По указаниям сфотографировал и снял на видео объект транспортной инфраструктуры, чтобы после этого его взорвать. Гражданин 1980 года рождения приобрел компоненты для самодельного взрывного устройства и заложил их в тайник. Его задержали, когда он выдвинулся разведать место планируемого теракта.