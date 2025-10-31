В Краснодарском крае предотвратили теракт на железной дороге
Сотрудники ФСБ Краснодарского края предотвратили подготовку теракта, который планировал мужчина 1981 года рождения. Он намеревался поджечь электрооборудование на железнодорожном сообщении. Об этом сообщили в региональном ведомстве, передает ТАСС.
По данным ФСБ, мужчина готовил теракт по заданию проукраинской террористической организации. При подходе к месту совершения преступления обвиняемого задержали, возбуждено уголовное дело.
29 октября сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, планировавшего подрыв объекта транспортной инфраструктуры в Ставропольском крае. По версии службы безопасности, житель Георгиевска установил контакт с представителем украинской, подконтрольной спецслужбам, террористической организации через Telegram. По указаниям сфотографировал и снял на видео объект транспортной инфраструктуры, чтобы после этого его взорвать. Гражданин 1980 года рождения приобрел компоненты для самодельного взрывного устройства и заложил их в тайник. Его задержали, когда он выдвинулся разведать место планируемого теракта.
Мужчину арестовали. Следственный отдел УФСБ России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Ему грозит срок до 20 лет лишения свободы. В ФСБ добавили, что мужчине также могут вменить статью о госизмене.